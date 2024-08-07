В Организации исламского сотрудничества обвинили Израиль в убийстве Хании

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Израильская сторона несет полную ответственность за убийство главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании, говорится в опубликованном в среду коммюнике по итогам заседания глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Возлагаем полностью на Израиль ответственность за этот ужасный акт", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что убийство Хании в Тегеране стало "грубым нарушением международного права", а также суверенитета и территориальной целостности Ирана.

В ОИС указали, что "продолжающиеся преступления Израиля" подрывают стабильность и безопасность в регионе.

Агентство "Мехр" сообщает, что генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха ранее также раскритиковал Израиль за гибель Хании.

"Израиль не останавливается ни перед чем, совершая преступления и нарушая международное право, таким образом, он посягает на суверенитет и национальную безопасность Ирана", - заявил Таха на внеочередном заседании министров иностранных дел в Джидде (Саудовская Аравия).

Заседание ОИС было проведено в среду в ответ на требование Ирана принять меры в отношении Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Израиль официально не подтверждал, что стоит за гибелью Хании.