Поиск

В Организации исламского сотрудничества обвинили Израиль в убийстве Хании

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Израильская сторона несет полную ответственность за убийство главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании, говорится в опубликованном в среду коммюнике по итогам заседания глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Возлагаем полностью на Израиль ответственность за этот ужасный акт", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что убийство Хании в Тегеране стало "грубым нарушением международного права", а также суверенитета и территориальной целостности Ирана.

В ОИС указали, что "продолжающиеся преступления Израиля" подрывают стабильность и безопасность в регионе.

Агентство "Мехр" сообщает, что генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха ранее также раскритиковал Израиль за гибель Хании.

"Израиль не останавливается ни перед чем, совершая преступления и нарушая международное право, таким образом, он посягает на суверенитет и национальную безопасность Ирана", - заявил Таха на внеочередном заседании министров иностранных дел в Джидде (Саудовская Аравия).

Заседание ОИС было проведено в среду в ответ на требование Ирана принять меры в отношении Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Израиль официально не подтверждал, что стоит за гибелью Хании.

ОИС Израиль ХАМАС Исмаил Хания Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия заявила протест Японии из-за японо-американских учений близ границ РФ

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Иран усилит ПВО в восточных районах страны

В США прогнозируют атаку Ирана и "Хезболлы" на Израиль в четверг или пятницу

Бывший лидер Каталонии Пучдемон решил вернуться на родину

Бывший лидер Каталонии Пучдемон решил вернуться на родину

В МИД Израиля прошла выемка документов

В МИД Израиля прошла выемка документов

В Германии при обрушении здания гостиницы погиб человек

В Германии при обрушении здания гостиницы погиб человек

Почти 4,5 тыс. грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию

Почти 4,5 тыс. грузовиков ожидают проезда из РФ в Грузию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });