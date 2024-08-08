Поиск

Боррель осудил отзыв Израилем дипломатического статуса норвежских дипломатов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил лишение Израилем аккредитации норвежских дипломатов в Тель-Авиве за контакты с Палестинской национальной администрацией.

"Сегодня мне позвонил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в связи с решением правительства Биньямина Нетаньяху об отзыве дипломатического статуса норвежских дипломатов, работающих с Палестинской администрацией. Я решительно осуждаю это необоснованное решение, которое противоречит духу соглашений Осло и несоразмерно нарушает нормальные отношения и сотрудничество с Палестинской администрацией", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном вечером в четверг.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что по его поручению позиция Брюсселя доведена главой делегации Евросоюза в Тель-Авиве до правительства Израиля.

"Это не двусторонний вопрос между Израилем и Норвегией, а вопрос, представляющий интерес для всех тех, кто работает ради мира и стабильности на Ближнем Востоке. В качестве председателя Специального комитета связи, в котором участвуют как Израиль, так и Палестинская администрация, Норвегия сыграла важную роль в мирном процессе на Ближнем Востоке и в поддержке палестинского населения", - добавил Боррель.

Руководитель европейской дипломатии отметил, что ЕС солидарен с Норвегией, которую назвал "бесценным партнером в усилиях по содействию миру, безопасности и процветанию в регионе".

Согласно сообщению The Times of Israel, израильский МИД намерен лишить аккредитации восемь норвежских дипломатов в Тель-Авиве, поскольку Осло сотрудничает с Палестинской национальной администрацией.

По данным СМИ, в заявлении МИД говорится, что Израиль пошел на такие меры в ответ на "шквал недавних антиизраильских и односторонних шагов, предпринятых правительством Норвегии", включая признание палестинского государства и "жесткие комментарии высокопоставленных норвежских чиновников".

МИД Израиля вызвал посла Норвегии чтобы проинформировать его о том, что у норвежских дипломатов отзовут аккредитацию в семидневный срок и аннулируют визы в течение трех месяцев.

Евросоюз Жозеп Боррель Израиль Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп рассчитывает на серию из трех дебатов против Харрис в сентябре

Трамп рассчитывает на серию из трех дебатов против Харрис в сентябре

Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу

Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу

British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

Пресс-секретарь Борреля отказался комментировать события в Курской области

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });