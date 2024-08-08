Боррель осудил отзыв Израилем дипломатического статуса норвежских дипломатов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил лишение Израилем аккредитации норвежских дипломатов в Тель-Авиве за контакты с Палестинской национальной администрацией.

"Сегодня мне позвонил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в связи с решением правительства Биньямина Нетаньяху об отзыве дипломатического статуса норвежских дипломатов, работающих с Палестинской администрацией. Я решительно осуждаю это необоснованное решение, которое противоречит духу соглашений Осло и несоразмерно нарушает нормальные отношения и сотрудничество с Палестинской администрацией", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном вечером в четверг.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что по его поручению позиция Брюсселя доведена главой делегации Евросоюза в Тель-Авиве до правительства Израиля.

"Это не двусторонний вопрос между Израилем и Норвегией, а вопрос, представляющий интерес для всех тех, кто работает ради мира и стабильности на Ближнем Востоке. В качестве председателя Специального комитета связи, в котором участвуют как Израиль, так и Палестинская администрация, Норвегия сыграла важную роль в мирном процессе на Ближнем Востоке и в поддержке палестинского населения", - добавил Боррель.

Руководитель европейской дипломатии отметил, что ЕС солидарен с Норвегией, которую назвал "бесценным партнером в усилиях по содействию миру, безопасности и процветанию в регионе".

Согласно сообщению The Times of Israel, израильский МИД намерен лишить аккредитации восемь норвежских дипломатов в Тель-Авиве, поскольку Осло сотрудничает с Палестинской национальной администрацией.

По данным СМИ, в заявлении МИД говорится, что Израиль пошел на такие меры в ответ на "шквал недавних антиизраильских и односторонних шагов, предпринятых правительством Норвегии", включая признание палестинского государства и "жесткие комментарии высокопоставленных норвежских чиновников".

МИД Израиля вызвал посла Норвегии чтобы проинформировать его о том, что у норвежских дипломатов отзовут аккредитацию в семидневный срок и аннулируют визы в течение трех месяцев.