В Астане град повредил четыре самолета Air Astana

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Астане из-за ливня с градом были повреждены 4 самолета авиакомпании Air Astana, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града", - говорится в сообщении.

Инженеры авиакомпании занялись ремонтом, он займет несколько дней. Компания предупредила, что 9 августа ее рейсы могут быть задержаны, и рекомендовала пассажирам проверять статус рейса на сайте Air Astana перед выездом в аэропорт.

Вечером 8 августа в Астане прошел ливень, сопровождавшийся крупным градом. Градом в городе повредило автомобили и фасады зданий.