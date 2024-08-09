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Премьер Японии отменил визит в Казахстан из-за угрозы землетрясения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кишида отменил свой визит в Казахстан из-за угрозы мощного землетрясения, сообщили "Интерфаксу" в казахстанском МИД.

"По информации посольства Японии, в связи с землетрясением в их стране было принято решение об отмене визита премьер-министра Фумио Кишида в Казахстан", - сообщили в МИД Казахстана в пятницу.

Премьер Японии должен был совершить официальный визит в Казахстан и принять участие 9 августа в первом саммите диалога "Центральная Азия + Япония".

Япония Казахстан Фумио Кишида
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