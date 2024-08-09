Шторм "Дебби" угрожает нескольким штатам США ливнями, наводнениями и торнадо

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Дебби" может принести проливные дожди, наводнения и вызвать торнадо в некоторых районах США. Об этом сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на метеорологическую службу Accuweather.

"В штатах, расположенных в центральной части Атлантического побережья, некоторых районах Нью-Йорка и Новой Англии в выходные выпадет значительное количество осадков, которые могут вызвать опасные наводнения", - сообщает агентство.

По данным Accuweather, позднее в пятницу на территории от восточной части штата Вирджиния на юго-востоке США до штата Вермонт на северо-востоке страны могут пройти торнадо.

Предупреждения о возможных торнадо распространяются, в частности, на штат Мэриленд, а также на столицу США Вашингтон.

Наводнение произошло в пятницу в городе Монкс-Корнер (штат Южная Каролина). Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в городе произошел быстрый подъем воды почти на метр. Наводнения могут произойти и в других районах штатов Южная, а также Северная Каролина. В выходные в этих штатах может выпасть до 15 см осадков.