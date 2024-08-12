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Шторм "Мария" привел к проблемам в движении поездов и отмене авиарейсов в Японии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU -

Шторм "Мария" привел к проблемам в движении поездов и отмене авиарейсов в Японии

Токио. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Тропический шторм "Мария" достиг японского острова Хонсю, вызвав перебои в работе транспортной системы, сообщают в понедельник японские СМИ.

В частности, из-за непогоды в регионе Тохоку ограничено движение поездов между станциями Мориока и Акита.

Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили ряд рейсов по направлению в регион и из него. Отмечается, что ограничения могут продлиться до утра вторника.

Стихийное бедствие достигло в воскресенье префектуры Иватэ, где за последние два дня выпало до 46 см осадков. Кроме того, согласно прогнозам, до 25 см осадков ожидается во вторник.

Еще в воскресенье "Марию" классифицировали не как шторм, а как более мощное стихийное бедствие: тайфун. Скорость порывов ветра в радиусе действия "Марии" в настоящее время достигает не более 72 км/ч.

Власти Японии, тем не менее, предупреждают о риске наводнений, селей и оползней и призвали 170 тыс. жителей префектур Иватэ, Аомори и Мияги покинуть свои дома и разместиться в убежищах.

Ожидается, что ко вторнику "Мария" ослабнет еще сильнее и станет тропической депрессией.

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