Число погибших в секторе Газа с начала операции Израиля приблизилось к 40 тыс.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В секторе Газа с начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли почти 40 тыс. человек, сообщают в понедельник ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

Согласно их данным, число жертв на данный момент составляет 39 897 человек.

Кроме того, еще более 92 тыс. человек, по данным палестинской стороны, получили ранения в ходе конфликта. Власти Израиля в последние месяцы неоднократно предполагали, что власти Газы могут завышать данные о погибших палестинцах.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.