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Израиль впервые ввел санкции против иранских танкеров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Израиль впервые в истории ввел санкции против 18 иранских танкеров с целью подорвать финансирование проиранских группировок, сообщили в понедельник израильские СМИ.

Ссылаясь на правительственных чиновников Израиля, СМИ отметили, что эти танкеры используются элитным подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) для перевозки иранской нефти в Сирию, а также для последующей продажи нефтепродуктов третьим лицам. По имеющейся у израильской стороны информации, часть танкеров использовалась для перевозки нефти не только из Ирана, но и из ряда других стран.

Доходы от этой деятельности, сообщают СМИ, идут на финансирование ливанского шиитского движения "Хезболла", палестинкой радикальной группировки ХАМАС и йеменской группировки хуситов.

Во входящем в состав Минобороны Национальном бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма отказались сообщить журналистам, будут ли ВМС страны производить арест судов их санкционного списка, если они окажутся вблизи израильского побережья, сославшись на деликатность темы.

При этом сотрудники Национального бюро рассказали, что планируют сотрудничать с США и европейскими странами, чтобы убедить компании, занятые в сфере морских грузоперевозок, не обслуживать данные танкеры.

По словам израильских чиновников, речь идет о первом случае введения санкций против судов в истории Израиля.

В настоящее время только пять из этих 18 танкеров находятся под санкциями западных стран.

Израиль Иран КСИР
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