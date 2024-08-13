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В штабе Харрис раскритиковали интервью Трампа Маску

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В предвыборном штабе кандидата от демократов на пост президента США Камалы Харрис после интервью кандидата от республиканцев Дональда Трампа предпринимателю Илону Маску заявили, что кампания экс-президента США служит интересам только богатых.

"Вся предвыборная кампания Трампа служит интересам таких людей, как Илон Маск и он сам. Это самовлюбленные богатые ребята, которые "продают" средний класс", - приводят американские СМИ слова представителя штаба Харрис Джозефа Костелло.

Ранее американский предприниматель и владелец соцсети Х Илон Маск взял интервью у Трампа. Он задавал вопросы кандидату в президенты как относительно внутренней, так и внешней политики.

Позже Маск сообщил, что общее число просмотров интервью Трампа на платформе в соцсети Х и "последующие обсуждения другими аккаунтами" составило примерно 1 млрд.

США Камала Харрис Дональд Трамп Илон Маск
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