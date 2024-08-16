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Израиль атаковал военные объекты "Хезболлы" в Ливане

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам движения "Хезболла" в южной части Ливана, говорится в сообщении в телеграм-канале израильских вооруженных сил.

"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям "Хезболлы" на юге Ливана", - информирует ЦАХАЛ.

Также военные сообщили о запуске ракеты-перехватчика по "подозрительной воздушной цели, которая пересекла воздушное пространство со стороны границы с Ливаном". Удалось ли перехватить объект, в армии не уточнили.

Ранее сообщалось, что "Хезболла" с 8 октября 2023 года атаковала Израиль, используя более чем 7,5 тыс. реактивных снарядов и 200 беспилотников. При этом 6,5 тыс. снарядам удалось пересечь израильскую границу.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Израильские власти предупреждали, что более не потерпят присутствие сил "Хезболлы" вдоль границы, и, если их не удастся отодвинуть дипломатическим путем, то могут прибегнуть к силовым методам.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Хезболла Ливан Газа
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