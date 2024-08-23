США ввели санкции против примерно 400 физ и юрлиц в связи событиями на Украине

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с действиями России на Украине, сообщает в пятницу американский Минфин.

"Расширяя санкции, ранее введенные против России за продолжающиеся боевые действия на Украине, Минфин и Госдепартамент США сегодня ввели меры против примерно 400 физических и юридических лиц, находящихся как в России, так и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе министерства.

В нем указывается, что речь идет о людях и организациях, "которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции".

"Санкции нацелены на многочисленные транснациональные сети, которые задействованы в получении боеприпасов и товаров военного назначения для России", - говорится в документе. Кроме того, меры коснутся организаторов поставок в РФ некоторых видов электроники и оборудования.

"Также сегодняшние санкции рассчитаны на то, чтобы больше ограничить будущие доходы России от металлов, полезных ископаемых", - пишет Минфин. Кроме того, его меры затрагивают некоторые российские компании, предоставляющие IT-технологии российскому финансовому сектору.