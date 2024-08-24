Глава МИД Ирана заявил коллегам из Европы о праве Тегерана ответить на убийство Хании

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Иран не откажется от своего права ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил новый глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонных разговорах с коллегами из Франции и Великобритании.

"Иран оставляет за собой право ответить на террористический акт Израиля", - приводит агентство ИРНА слова министра в пятницу.

По данным агентства, во время разговора с французским коллегой Стефаном Сежурне Аракчи заявил, что убийство Хании поставило под удар суверенитет Ирана.

Он также добавил, что Иран готов расширить конструктивные отношения с Францией.

В разговоре с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми Аракчи заявил, что Иран не хочет начала крупного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, однако вновь отметил право своей страны ответить на любой акт агрессии.

Лэмми, в свою очередь призвал Иран сыграть свою роль в снижении напряженности в ближневосточном регионе.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля Хании в Тегеране и одного из командиров "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. Израиль не подтверждал и не отрицал свою причастность к убийству Хании.