Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных о европейских водителях в США, пишет MarketWatch.

Нидерландская служба по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) сообщила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США.

Данные включают банковские реквизиты, фото и документы, удостоверяющие личность, а в отдельных случаях – справки о судимостях и медицинские данные. Жалобу о нарушениях подали водители во Франции, а штраф выписан в Нидерландах, поскольку здесь расположена европейская штаб-квартира компании.

Uber планирует оспорить штраф.

Акции Uber дорожают на 0,4% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 21% до $156,1 млрд.