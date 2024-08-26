Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США
Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных о европейских водителях в США, пишет MarketWatch.

Нидерландская служба по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) сообщила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США.

Данные включают банковские реквизиты, фото и документы, удостоверяющие личность, а в отдельных случаях – справки о судимостях и медицинские данные. Жалобу о нарушениях подали водители во Франции, а штраф выписан в Нидерландах, поскольку здесь расположена европейская штаб-квартира компании.

Uber планирует оспорить штраф.

Акции Uber дорожают на 0,4% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 21% до $156,1 млрд.

Uber Нидерланды США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

Парад из шести планет пройдет в небе утром 28 августа

ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила в воскресенье по северу Израиля около 230 ракет

Обострение палестино-израильского конфликта

Шеф Пентагона распорядился оставить на Ближнем Востоке две авианосные группы

Задержание Павла Дурова во Франции

Telegram заявил о соблюдении законодательства ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });