Nvidia увеличила выручку во II финквартале в 2,2 раза, прибыль – в 2,6 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. зафиксировал резкий рост чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале и дал сильный прогноз на текущий финквартал.

Однако акции компании, резко выросшие в цене за последние два года на фоне популярности технологий искусственного интеллекта, подешевели после публикации отчетности. Аналитики полагают, что это может быть связано с замедлением роста основных финпоказателей в поквартальном выражении.

"Компания растет быстро, но темпы роста замедляются уже четыре квартала подряд, - сказал старший инвестиционный стратег консалтинговой компании Janney Montgomery Scott Марк Лушини. - Компании, акции которой торгуются с коэффициентом в 40-50 к ожидаемой прибыли, сложно превзойти ожидания".

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам финквартала, завершившегося 28 июля, составила $30,04 млрд по сравнению с $13,51 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $28,7 млрд.

В том числе выручка в сегменте дата-центров увеличилась в 2,5 раза, до $26,27 млрд, при прогнозе $25 млрд.

Чистая прибыль Nvidia в прошедшем квартале составила $16,6 млрд, или $0,67 в расчете на акцию, по сравнению с $6,19 млрд, или $0,25 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 68 центов на акцию при консенсус-прогнозе рынка для этого показателя в 65 центов на акцию.

Компания повысила валовую рентабельность до 75,1% с 71,2% годом ранее, однако относительно предыдущего квартала показатель снизился (в январе-марте он составлял 78,4%).

Руководство Nvidia увеличило программу выкупа акций на $50 млрд. При этом в рамках предыдущей программы у компании еще остается около $7,5 млрд на выкуп собственных бумаг.

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале ее выручка составит около $32,5 млрд. Аналитики в среднем ждут этот показатель на уровне $31,7 млрд.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан отметил "невероятный" спрос на разрабатываемые чипы нового поколения Blackwell, а финансовый директор компании Колетт Кресс заявила, что эти чипы поступят в продажу в четвертом квартале и принесут "несколько миллиардов долларов выручки".

Акции Nvidia подешевели на 6,9% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании взлетела в 2,5 раза до $3,16 трлн, и теперь она уступает по этому показателю только Apple.