Главы МИД стран ЕС и турецкий министр обсудили Кипр и Ближний Восток

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В ЕС приветствуют участие Турции в неформальной встрече глав МИД стран ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы провели обзор всей геополитической ситуации нашего соседства и за его пределами, в частности, по вопросам, которые осложняют наши отношения, особенно по Кипру, а также по Ближнему Востоку", - сказал Боррель вечером в четверг на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

Во время обеда они провели обширный обмен мнениями с турецким коллегой.

По словам главы дипломатии ЕС, по кипрской проблеме высказались несколько государств-членов. Европейская сторона напомнила о своей солидарности с Кипром, призвав к решению проблемы через политический диалог.

Боррель выразил надежду, что это приглашение главы турецкого МИД на неформальное совещание министров ЕС "станет первым этапом возобновления диалога, который позволит прийти к решению всех этих проблем, и особенно кипрской проблемы".

Отвечая на вопрос о появившихся сообщениях, что Турция желает возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз, Боррель сказал: "Турция является страной-кандидатом, поэтому было и остается нормальным, что она просит о возобновлении приостановленных переговоров".

Он добавил, что во время беседы с Фиданом вопрос о переговорах затрагивался, но так как не было официальной просьбы об этом, сейчас нельзя сказать, когда эти переговоры возобновятся.

Статус государства-кандидата был предоставлен Турции в декабре 1999 года. ЕС и Турция начали переговоры о вступлении в ЕС в октябре 2005 года. В июне 2018 года они были приостановлены, о чем заявил Совет ЕС после своего заседания в Люксембурге, сочтя, что переговоры зашли в тупик из-за политики турецкого руководства.