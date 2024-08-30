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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Министры обороны стран ЕС обсудят в Брюсселе военную помощь Украине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Неформальный Совет ЕС на уровне министров обороны соберется в пятницу в Брюсселе, его повестка предусматривает обсуждение событий на Украине и военную помощь Киеву, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике ЕВС отмечается, что во время первого заседания главы оборонных ведомств стран ЕС заслушают "обновленную информацию о ситуации на линии фронта от министерства обороны Украины".

Европейские министры "рассмотрят прогресс в оказании военной поддержки Украине" и обсудят миссию военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine) и ее будущие этапы.

Речь также будет идти о привлечении чрезвычайных доходов, полученных от замороженных российских активов, для поставок военной техники Украине, говорится в сообщении ЕВС.

Помимо обсуждения украинской тематики, министры обороны государств-членов ЕС проведут дискуссии по текущим вопросам политики безопасности и обороны Евросоюза.

Они рассмотрят дальнейшее сотрудничество Евросоюза с НАТО в свете результатов Вашингтонского саммита Североатлантического альянса. Министры обменяются мнениями об оперативных обязанностях и оборонной готовности государств-членов в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС.

Главы оборонных ведомств затронут ситуацию на Ближнем Востоке, сосредоточив внимание на опасной эскалации между Израилем и движением "Хезболла", а также на проблемах в Красном море и в регионе Персидского залива, включая проведение военно-морской операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES по защите гражданского судоходства.

В свете заключений июньского 2024 года Европейского совета относительно вопросов безопасности и обороны и Стратегической повестки ЕС на 2024-2029 годы министры обсудят, "каким образом Евросоюз может помочь повысить общую оборонную готовность государств-членов, в том числе, что касается финансирования обороны и усилий по устранению критических пробелов в оборонном потенциале".

В этих дискуссиях европейских министров примут участие заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лапсли и председатель подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Во время обеда участники совещания обсудят работу Центра спутниковой связи ЕС за последние годы и обменяются мнениями о том, как этот центр мог бы наилучшим образом поддержать действия Евросоюза в области безопасности и обороны в будущем.

Евросоюз Совет ЕС Брюссель Украина
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