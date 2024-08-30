Харрис подтвердила готовность поддерживать Израиль в случае избрания президентом США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США демократка Камала Харрис заявила, что в случае ее избрания на пост главы государства она продолжит оказывать поддержку и обеспечивать оборону Израиля.

"Я безоговорочно и непоколебимо привержена обороне Израиля и его способности защитить себя. И это не изменится", - сказала она в интервью телеканалу CNN.

При этом она заявила о необходимости заключения соглашения по прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа.

"Боевые действия должны прекратиться. Мы должны заключить сделку, которая позволит освободить заложников", - добавила она.