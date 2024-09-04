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Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США предъявило обвинения в подготовке, планировании и осуществлении нападения на Израиль 7 октября шести представителям руководства ХАМАС, включая нового главу политбюро палестинского движения Яхью Синвара и его убитого предшественника Исмаила Ханию, следует из пресс-релиза ведомства.

"Обвинения касаются центральной роли этих лиц в планировании, поддержке и осуществлении террористических действий, совершенных ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, включая убийства и похищения множества невинных мирных жителей, в том числе американских граждан. (...) Обвиняемые либо мертвы, либо остаются на свободе", - отмечено в релизе.

Пункты обвинения также включают терроризм, сговор с целью убийства, уклонение от санкций и ряд других.

"Министерство юстиции предъявило обвинения Яхье Синвару и другим высокопоставленным лидерам ХАМАС в финансировании, руководстве и осуществлении контроля за многолетней кампанией по убийству американских граждан и созданию угрозы национальной безопасности США", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По его словам, эти обвинения - "лишь часть усилий по пресечению каждого аспекта деятельности ХАМАС, эти действия не будут с нашей стороны последними".

По каждому из шести обвиняемых в релизе приводится биографическая справка и пояснения по их положению в ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ Израиль начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Минюст США ХАМАС Яхья Синвар Исмаил Хания
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