Хабиров победил на выборах главы Башкирии, набрав 80,21% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров (от партии "Единая Россия") получил 80,21% голосов населения на выборах главы региона после обработки всех бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ, обнародованных в понедельник.

Остальные претенденты на этот пост получили значительно меньше голосов: Иван Сухарев (выдвинут ЛДПР) - 4,98%, Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - За правду") - 4,26%, Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") - 2,6%, Артур Шайнуров (КПРФ) - 6,95%.

Руководитель региона избирается на пятилетний срок.

В Башкирии проживают более 2,97 млн человек, наделенных избирательным правом. Для их участия в выборах изготовлены 2,99 млн бюллетеней.

Голосование в Башкирии проходило в течение трех дней (6-8 сентября).

Сообщалось, что предыдущие выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, который получил поддержку 82,02% избирателей. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,98% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, у каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2%.