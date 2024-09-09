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Китай и РФ проведут совместные учения в Японском и Охотском морях

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайские и российские военные примут участие в ряде совместных учений в этом году, пишет в понедельник издание Global Times со ссылкой на Минобороны КНР.

Китайское ведомство сообщило, что в сентябре в Японском и Охотском морях пройдут совместные маневры под названием "Север/Взаимодействие-2024", организованные ВС Китая. Отмечается, что они будут проводиться как в акваториях этих морей, так и в воздушном пространстве над ними.

Кроме того, как указали в Минобороны КНР, китайские военные будут участвовать в российских стратегических учениях "Океан-2024".

Предыдущие подобные учения - "Север/Взаимодействие-2023" - прошли в Японском море с 20 по 23 июля 2023 года.

В декабре прошлого года занимавший на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024".

Китай Японское море Охотское море
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