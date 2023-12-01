Шойгу анонсировал проведение стратегического учения "Океан-2024"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия проведет в следующем году стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов Вооруженных Сил",- сказал Шойгу в пятницу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ

"Реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки", - отметил министр.

По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года планируется провести ряд учений.

"Порядка 20 из них - с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре - в рамках ОДКБ и ШОС",- заявил Шойгу.