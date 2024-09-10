Путин во вторник примет участие в начале активной фазы учений "Океан-2024"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он (Путин - ИФ) примет участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", из ситуационного центра в Кремле. Начинается активная фаза учений, и впервые проводятся такие крупные учения, они проходят в акваториях сразу нескольких океанов", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, к учениям привлекаются различные подразделения вооруженных сил, а также - силы "зарубежных партнеров".

"Будет вступительное слово Путина, из Национального центра управления обороной РФ будет доклад министра обороны (Андрея) Белоусова, доклад Моисеева (главкома ВМФ Александра Моисеева - ИФ)", - сказал Песков.

Также ожидаются, в числе прочих, доклады командующих флотами, добавил он.

Кроме того, в течение дня не исключены контакты главы российского государства по международной линии, сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВМФ России начал стратегическое учение "Океан-2024", оно пройдет в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

В сообщении отмечалось, что в маневрах "будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава".

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" стартует 10 сентября и продлится до 16 сентября включительно, заявило ведомство.