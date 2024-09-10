КНДР намерена непрерывно укреплять ядерные силы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в программной речи, приуроченной ко Дню основания КНДР, заявил, что в условиях нагнетания внешних угроз необходимо укреплять обороноспособность государства, в том числе путем развития и совершенствования ядерного оружия.

"КНДР будет непрерывно укреплять ядерные силы, способные последовательно реагировать на любые угрожающие действия государств-противников, обладающих ядерным оружием, и удваивать меры и усилия для того, чтобы все вооруженные силы государства, включая ядерные, находились в полной боевой готовности", - сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что по мере расширения "военного альянса во главе с США", обстановка безопасности в регионе оценивается Пхеньяном как все более "угрожающая".

"Сейчас мы незыблемо претворяем в жизнь политику строительства ядерных вооруженных сил, суть которой заключается в увеличении количества ядерного оружия в геометрической прогрессии, а ядерные боевые вооруженные силы Республики работают в рамках монолитной системы командования и контроля", - отметил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерные силы необходимы КНДР "как средство самозащиты", она "никому не угрожает", однако страна "постоянно подвергается ядерным угрозам".

Он заверил, что в сложившихся условиях военная мощь страны "будет стремительно и продолжительно развиваться", поскольку она является "долгом и правом на существование".

"Непрерывно укреплять и развивать способность нашей армии к ведению войны, активно реагировать на обстановку безопасности в регионе и всеми силами защищать суверенитет и интересы безопасности страны - это самое важное государственное дело нашей партии и правительства, первая задача революции", - резюмировал лидер Северной Кореи.