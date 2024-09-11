Президент Ирана призвал отменить контроль на границах между исламскими странами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в ходе визита в столицу Ирака Багдад заявил, что исламским странам следует отменить погранконтроль на границах между государствами, как это сделали в Европе страны Шенгенского соглашения, сообщает агентство "Тасним".

"Он предложил идею отмены границ между исламскими странами наподобие опыта Евросоюза", - говорится в сообщении агентства.

По словам Пезешкиана, такой подход мог бы позволить "нейтрализовать иностранные санкции". Кроме того, он отметил, что солидарность мусульман является ключевым фактором "искоренения сионистского режима".

Говоря о сотрудничестве между Ираном и Ираком, Пезешкиан призвал создать специальные комиссии, которые изучат возможности расширения взаимодействия в политической, экономической, культурной и социальной сферах.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид согласился с необходимостью наращивания партнерства между двумя странами. Он также призвал отказаться от расчетов с использованием американского доллара в торговых операциях между Ираном и Ираком.

Ранее в среду сообщалось, что Пезешкиан прибыл в Ирак. Это первый зарубежный визит Пезешкиана на посту президента.

Пезешкиан занял пост президента Ирана в июле этого года. Он заявлял, что одна из целей его внешней политики - это выстраивание сотрудничества для регионального развития.