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В МИД заявили, что США рискуют, рассматривая снятие ограничений на удары ВСУ по РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заявление Вашингтона о том, что рассматривается вопрос о снятии ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, добавят рисков самим США, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сигналы и действия, которые мы наблюдаем, эскалационного характера, и это заявление не изменит наш курс, а рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов, сателлитов и подопечных, где бы они ни находились, добавит", - цитирует Рябкова газета "Известия".

Он также отметил, что подобные заявления являются попыткой оказать психологическое воздействие на Россию в вопросе достижения целей СВО.

"Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны, давно ведущейся Вашингтоном против нашей страны", - добавил замглавы российского МИД.

По его словам, если США хотят укрепить собственную безопасность, то им следует прекратить осуществлять такие "провокационные вбросы", а также воздерживаться от поставок, не провоцируя Киев на шаги, которые могут сильнее обострить обстановку, отмечается в публикации.

Вашингтон Сергей Рябков США Минобороны
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