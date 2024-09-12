Уолл-стрит закрылась в плюсе

Nasdaq прибавил 2,2%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы благодаря покупавшим "на низах" развернулись в плюс по итогам торгов в среду, инвесторы также оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны.

Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,9% в июле и оказались минимальными с февраля 2021 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.

По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост.

"Долгожданный цикл смягчения Федрезерва уже близко, но Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) будет осторожен после инфляционных трудностей последних нескольких лет, - написал во вторник главный экономист Fitch Брайан Култон. - Темпы снижения ставок будут мягкими, а смягчение ДКП не будет сильно способствовать ускорению роста ВВП в следующем году".

Капитализация Children's Place Inc. подскочила на 85,7% по итогам торгов в среду. Сеть магазинов детской одежды в минувшем финансовом квартале сократила чистый убыток на 9,2% и получила скорректированную прибыль впервые за два года.

Производители компьютерных комплектующих Nvidia Corp., Broadcom и Super Micro Computer нарастили рыночную стоимость на 8,2%, 6,8% и 7,9% соответственно.

Американские депозитарные расписки китайской BYD подорожали на 2,9%. Производитель электромобилей повысил прогноз продаж на 2024 год до 4 млн с 3,6 млн машин.

Котировки бумаг сети зоомагазинов, груминговых салонов и ветеринарных клиник Petco Health & Wellness Co. Inc. взлетели на 32,9% после того, как "мемный" инвестор Кит Гилл, также известный в интернете как Roaring Kitty ("Рычащий котенок"), сделал репост публикации с положительной оценкой этого инструмента.

Акции GameStop рухнули на 12%. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники неожиданно для аналитиков зафиксировал чистую прибыль во втором финансовом квартале, однако выручка сократилась почти на треть и оказалась ниже прогноза.

Рыночная стоимость Bank of America Corp. сократилась на 0,7% после новостей о продаже инвесткомпанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway еще 5,8 млн акций банка на $229 млн.

Капитализация Telesis Bio из сферы синтетической биологии обвалилась на 55,3% после новостей о планах делистинга с Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,31% и составил 40861,71 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,07% - до 5554,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,17% и составил 17395,53 пункта.

При этом в ходе сессии Dow терял 1,8%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq - 1,4%. Первые два индекса показали самый значительный положительный разворот с 13 октября 2022 года, последний - с 15 марта 2023 года.