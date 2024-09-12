Премьер-министр Киргизии назвал Россию стратегическим партнером

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Председатель киргизского правительства Акылбек Жапаров заявил, что Россия неизменно остается стратегическим партнером Киргизии. Он сказал это на полях VI киргизско-российского экономического форума.

"Россия остается и будет нашим стратегическим партнером, с которым нас связывают не только экономические интересы, но и многовековые культурные, исторические и социальные узы. Векторы нашего развития четко обозначены в Межправительственной программе экономического сотрудничества на 2022-2026 годы, - заявил Жапаров. - Сейчас, как никогда, важно не просто укреплять наши связи, но и действовать слаженно и решительно, чтобы совместными усилиями преодолевать вызовы и открывать новые горизонты".

Торговлю он назвал ключевым столпом сотрудничества Киргизии и России. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил $3 млрд. Главами государств поставлена амбициозная задача довести этот показатель до $5 млрд.

По мнению Жапарова, достижение этих целей возможно путем развития электронной коммерции, снижения издержек для предпринимателей, введения новых финансовых инструментов для поддержки экспортеров, промышленной кооперации для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест, устранения препятствий на границах стран ЕАЭС.

Кроме того, отметил он, по инициативе Киргизии разрабатывается новый мультимодальный транспортный маршрут, который соединит страны через Узбекистан и Туркменистан, используя паромное сообщение по Каспийскому морю, что послужит мощным импульсом развитию логистики и ускорит товарооборот.