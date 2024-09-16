Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Тегеран намерен развивать отношения с РФ, КНР и другими членами БРИКС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил о планах развивать сотрудничество со странами-членами БРИКС, сообщает агентство "Мехр".

"Иран продолжит развивать отношения с Россией, Китаем и странами БРИКС", - сказал он на пресс-конференции.

Говоря об отношениях Ирана и США, он отметил, что Вашингтон "должен первым продемонстрировать хорошие намерения".

"Иран никогда не смирится с запугиваниями", - добавил Пезешкиан.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом заявил, что "сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана". "Ждем его в Казани 22-24 октября на саммите БРИКС", - добавил он.

Иран Владимир Путин БРИКС Масуд Пезешкиан КНР РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Асад и Шойгу обсудили международную безопасность

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Разведка США информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицирована

Стрелявший близ гольф-клуба во Флориде человек планировал напасть на Трампа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });