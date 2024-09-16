Тегеран намерен развивать отношения с РФ, КНР и другими членами БРИКС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил о планах развивать сотрудничество со странами-членами БРИКС, сообщает агентство "Мехр".

"Иран продолжит развивать отношения с Россией, Китаем и странами БРИКС", - сказал он на пресс-конференции.

Говоря об отношениях Ирана и США, он отметил, что Вашингтон "должен первым продемонстрировать хорошие намерения".

"Иран никогда не смирится с запугиваниями", - добавил Пезешкиан.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом заявил, что "сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана". "Ждем его в Казани 22-24 октября на саммите БРИКС", - добавил он.