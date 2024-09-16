Канада и Мексика активно развивают экспорт СПГ при спаде активности в этом секторе в США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Канада и Мексика привлекают десятки миллиардов долларов инвестиций в индустрию экспорта СПГ, чтобы дать толчок ее развитию, пишет газета Financial Times.

Согласно оценкам Rystad Energy, общий объем инвестиций в этот сектор в двух странах составляет порядка $63 млрд, включая проекты, как находящиеся на этапе строительства, так и ожидающие принятия окончательного инвестиционного решения.

"Клиенты хотят иметь альтернативных поставщиков, - отмечает вице-президент Института энергетических исследований Кенни Штайн. - Они рады получать больше от поставщиков за пределами США".

Бум инвестиций в СПГ-сектор в Канаде и Мексике происходит на фоне замедления роста этой отрасли в США. Инвестиции в этот сектор в Штатах ослабли в связи с неопределенностью, возникшей из-за моратория на новые экспортные разрешения, введенные администрацией президента США Джо Байдена, которая пытается оценить выгоды и подводные камни наращивания экспорта газа, отмечает FT.

Соседи США, тем временем, стремятся воспользоваться растущим спросом на СПГ в Азии, что, как ожидается, приведет к усилению конкуренции на североамериканском рынке.

Большинство запланированных разработок в Канаде и Мексике находятся на западном побережье этих стран. Таким образом, танкерам, экспортирующим СПГ не придется проходить через Панамский канал, считающийся узким местом в глобальной СПГ-торговле. Это обеспечит им более простой и быстрый доступ к азиатскому рынку, который, как ожидается, будет двигателем роста индустрии.

Согласно прогнозу Wood Mackenzie, Канада сможет поставлять за рубеж СПГ в объеме 36,2 млн тонн в год к 2040 году (при нулевом объеме в 2024 году), Мексика – 36,7 млн тонн (490 тыс. тонн в текущем году). Эти объемы все же останутся ничтожными по сравнению с американским экспортом, который может вырасти к 2040 году до 325,83 млн тонн СПГ в год против 88 млн тонн в 2023 году.

Канада, как ожидается, начнет экспорт СПГ в следующем году с проекта Shell в Британской Колумбии. Проект LNG Canada, который сможет производить 14 млн тонн СПГ в год, готов на 90% и начнет поставки в середине 2025 года, сообщила Shell, владеющая в нем 40%-ной долей.

Еще два проекта в Канаде – Woodfibre LNG и Cedar LNG – обеспечат поставки 5,4 млн тонн СПГ в год к 2030 году, отмечает Wood Mackenzie.

Между тем, в Мексике запланированы четыре проекта, которые обеспечат экспорт 23,06 млн тонн СПГ в год к 2030 году, по данным Wood Mackenzie.