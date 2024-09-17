Президент Ирана выступит на сессии Генассамблеи ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в воскресенье в Нью-Йорк для выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает во вторник агентство "Тасним".

Выступление Пезешкиана состоится 24 сентября.

Заседания высокого уровня на ГА ООН в этом году пройдут с 24 по 30 сентября.

Кроме того, Пезешкиан запланировал встречи с религиозными лидерами, медиаменеджерами и сотрудниками американских аналитических центров.

Президент Ирана также выступит в штаб-квартире ООН на Саммите будущего, который пройдет 22-23 сентября.

Пезешкиан был избран президентом Ирана летом 2024 года. Он неоднократно заявлял о готовности работать со странами Запада над отменой антииранских санкций.