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Президент Ирана выступит на сессии Генассамблеи ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в воскресенье в Нью-Йорк для выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает во вторник агентство "Тасним".

Выступление Пезешкиана состоится 24 сентября.

Заседания высокого уровня на ГА ООН в этом году пройдут с 24 по 30 сентября.

Кроме того, Пезешкиан запланировал встречи с религиозными лидерами, медиаменеджерами и сотрудниками американских аналитических центров.

Президент Ирана также выступит в штаб-квартире ООН на Саммите будущего, который пройдет 22-23 сентября.

Пезешкиан был избран президентом Ирана летом 2024 года. Он неоднократно заявлял о готовности работать со странами Запада над отменой антииранских санкций.

Иран ООН Масуд Пезешкиан
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