Поиск

Режим ЧС введен в ЛНР в связи с природными пожарами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального уровня введен в Луганской народной республике в связи с охватившими регион природными пожарами, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

"Принято решение о введении на территории ЛНР чрезвычайной ситуации регионального уровня, вопрос поставлен на контроль Правительства ЛНР", - сообщили в пресс-службе администрации со ссылкой на Самойлова.

По его данным, природные пожары зафиксированы в семи муниципалитетах республики, наиболее сложная ситуация наблюдается в Антрацитовском и Станично-Луганском округах. Также фиксируются возгорания в Краснодонском, Свердловском муниципальных округах и городе Ровеньки.

Кроме того, Самойлов проинформировал, что в связи с пожарами из Станицы Луганской эвакуировали порядка 30 человек, они находятся в пунктах временного размещения.

"На сегодняшний день эвакуация прошла по Антрацитовскому муниципалитету, из населенных пунктов, которые пострадали еще в выходные", - добавил он.

Луганск ЛНР Алексей Самойлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв взрывов пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, около 4 тыс. ранены

Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Более 310 тыс. человек подписали петицию с призывом к импичменту Макрона

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

СМИ сообщили, что Шойгу прибыл в Иран

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы"

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Конгрессмены США призвали Белый дом ввести санкции на импорт гелия из РФ

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });