Режим ЧС введен в ЛНР в связи с природными пожарами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального уровня введен в Луганской народной республике в связи с охватившими регион природными пожарами, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

"Принято решение о введении на территории ЛНР чрезвычайной ситуации регионального уровня, вопрос поставлен на контроль Правительства ЛНР", - сообщили в пресс-службе администрации со ссылкой на Самойлова.

По его данным, природные пожары зафиксированы в семи муниципалитетах республики, наиболее сложная ситуация наблюдается в Антрацитовском и Станично-Луганском округах. Также фиксируются возгорания в Краснодонском, Свердловском муниципальных округах и городе Ровеньки.

Кроме того, Самойлов проинформировал, что в связи с пожарами из Станицы Луганской эвакуировали порядка 30 человек, они находятся в пунктах временного размещения.

"На сегодняшний день эвакуация прошла по Антрацитовскому муниципалитету, из населенных пунктов, которые пострадали еще в выходные", - добавил он.