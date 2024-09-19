Глава штаба ВМС США презентовала план действий флота против Китая

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Начальник штаба ВМС США адмирал Лиза Франкетти опубликовала свой навигационный план (NAVPLAN) по повышению готовности флота к потенциальному конфликту с Китаем.

"План навигации для американских боевых ВМС - это мое всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности наших ВМС, в котором уделяется первоочередное внимание повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с Китайской Народной Республикой к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях", - указала Франкетти в плане, представленном в Военно-морском колледже США.

Подчеркивается, что NAVPLAN нацелен на повышение базового уровня готовности американского флота и "вывод на поле большего количества" игроков - платформ с необходимыми возможностями, оружием и поддержкой, и "людей с правильным мышлением, навыками, инструментами и подготовкой".

Как отметили в ВМС США, этот план фокусируется на двух стратегических целях: готовность к конфликту с КНР к 2027 году и обеспечению преимущества на поле боя.