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Что произошло за день: суббота, 21 сентября

Режим ЧС в одном из районов Кубани, первый полет учебного самолета разработки S7 и новые аресты по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти объявили локальный режим ЧС в Тихорецком районе Кубани после атаки беспилотников. Более тысячи жителей одного из поселков района эвакуированы. Кроме того, был изменен маршрут поездов через станцию Тихорецкая.

- Движение по федеральной трассе "Балтия" прерывалось для обеспечения безопасности движения. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщал об уничтожении нескольких БПЛА в регионе. Последствия падения обломков БПЛА ликвидировали в Торопецком округе области. Кроме того были задержаны несколько поездов в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа.

- Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток. Все они признаны виновными в неповиновении полиции.

- В "Хезболле" определились с преемниками убитого в ходе израильского удара командира. Его функции возьмут на себя высокопоставленные командиры боевого крыла группировки Али Караки и Талал Хамия.

- Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым вариантом COVID-19, заверили в ведомстве. Там отметили, что симптомы варианта коронавируса XEC, выявленного в Германии и других странах, который быстро распространяется, схожи с подвариантами "омикрона".

- Разрабатываемый S7 учебно-тренировочный самолет Tango совершил первый полет. Легкомоторный самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился.

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