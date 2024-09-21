Власти объявили локальный режим ЧС в Тихорецком районе Кубани

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения вопросов ввели в Тихорецком районе Краснодарского края после атаки беспилотников, сообщил в субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории", - написал он в телеграм-канале.

Кондратьев отметил, что для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы - в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском - 39. Остальные граждане уехали к родственникам. Предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание.

Ранее Кондратьев сообщил, что ночью в субботу Тихорецкий район подвергся атаке дронов. Два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Но из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1,2 тыс. жителей поселка рядом с местом возгорания были эвакуированы в ближайшие населенные пункты. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет.