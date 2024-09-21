Изменен маршрут поездов через станцию Тихорецкая на Кубани после атаки БПЛА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Маршруты следования ряда пассажирских поездов изменены из-за атаки беспилотниками Тихорецкого района Краснодарского края, сообщает телеграм-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Поезда № 809 Кисловодск - Ростов и № 144 Москва - Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию Краснодар. Сокращены маршруты следования пригородных поездов № 6972 Степная - Тихорецкая и № 6971 Тихорецкая - Степная до станции Леушковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны задержки других пассажирских поездов дальнего следования.

"Вокзалы работают в штатном режиме. На Северо-Кавказской железной дороге создан штаб, который работает во взаимодействии с оперативным штабом Краснодарского края", - добавили в пресс-службе СКЖД.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью в субботу Тихорецкий район подвергся атаке. Два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Но из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1200 жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, были эвакуированы в ближайшие населенные пункты. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет.