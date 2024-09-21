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Несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции в Тверской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Эвакуация пассажиров и персонала проведена на железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области, сообщает телеграм-канал Октябрьской железной дороги.

"Сегодня, 21 сентября, в 2:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирский поезд № 63 сообщением Москва - Псков отправлен альтернативным маршрутом. В настоящее время поезд следует в пункт назначения с задержкой около 2 часов.

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Также в пути задержан пассажирский поезд № 87 сообщением Санкт-Петербург - Смоленск. Отставание от графика составляет около часа.

Кроме того, пригородные поезда №6801, 6802 сообщением Ржев - Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об уничтожении нескольких БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом было уничтожено три беспилотника.

Старая Торопа Тверская область
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