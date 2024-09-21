Последствия падения обломков БПЛА устраняют в Торопецком округе Тверской области

Движение на участке трассы "Балтия" планируется возобновить в течение часа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Торопецком округе Тверской области ведется ликвидация последствий падения обломков БПЛА в результате отражения атаки в ночь на субботу, 21 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время губернатор Игорь Руденя работает в Торопецком округе и на месте проводит совещание оперативного штаба, отметили в пресс-службе.

"Идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных министерством обороны Российской Федерации, расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены", - сообщил Руденя.

Глава региона также отметил, что в течение часа планируется возобновить движение по федеральной трассе М-9, где оно временно было перекрыто в связи с ликвидацией последствий падения обломков БПЛА. Сейчас машины направляются по объездным путям.

Пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом было уничтожено три беспилотника.

Сообщалось, что временно приостановлено движение на участке федеральной трассы М-9 "Балтия", организованы объездные пути. Кроме того, ночью проводилась эвакуация пассажиров и персонала на железнодорожной станции Старая Торопа. В связи с этим несколько пассажирских поездов изменили путь движения с задержками к месту прибытия.