Поиск

Более 1 тыс. жителей поселка Тихорецкого района Кубани эвакуированы после атаки БПЛА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Более тысячи жителей поселка Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали после атаки беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в субботу.

"Из населенного пункта эвакуированы 1 200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников. Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения - в Тихорецком и Выселковском районах", - написал он.

Кондратьев отметил, что всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы.

Как добавил губернатор, пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет. "Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт", - сообщил он.

Тихорецкий район Краснодарский край Вениамин Кондратьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19

Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Последствия падения обломков БПЛА устраняют в Торопецком округе Тверской области

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские учения

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Движение на участке трассы "Балтия" в Тверской области временно приостановлено

Несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции в Тверской области

Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

Силы ПВО уничтожили за ночь 101 украинский БПЛА над восемью российскими регионами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });