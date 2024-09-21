Более 1 тыс. жителей поселка Тихорецкого района Кубани эвакуированы после атаки БПЛА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Более тысячи жителей поселка Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали после атаки беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в субботу.

"Из населенного пункта эвакуированы 1 200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников. Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения - в Тихорецком и Выселковском районах", - написал он.

Кондратьев отметил, что всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы.

Как добавил губернатор, пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет. "Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт", - сообщил он.