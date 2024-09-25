Правительство Литвы одобрило расторжение таможенных соглашений с РФ и Белоруссией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрило прекращение действия соглашений о таможенном сотрудничестве, подписанных с Россией и Белоруссией почти три десятилетия назад.

По данным Минфина Литвы, с конца февраля 2022 года литовская таможня не сотрудничает и не обменивается информацией с таможенными службами России и Белоруссии. Однако лица, торгующие с этими странами, предоставляют таможне и судам документы, выданные таможней этих стран, в качестве доказательств законности торговли и соблюдения международных санкций.

Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в феврале 1995 года в Москве. Соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе.