Байден и Зеленский обсудят дополнительную помощи Украине на встрече в Германии в октябре

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Белом доме обсудили аспекты плана Киева по урегулированию конфликта на Украине и договорились о встрече 12 октября в Германии, сообщил Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана президента Зеленского и поручили своим командам провести интенсивные консультации относительно дальнейших шагов", - говорится в сообщении администрации президента США.

В нем отмечается, что 12 октября 2024 года Байден проведет в Германии встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне руководителей.

Как заявили в Белом доме, на этой встрече "лидеры двух стран рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине".