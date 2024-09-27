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Байден и Зеленский обсудят дополнительную помощи Украине на встрече в Германии в октябре

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Белом доме обсудили аспекты плана Киева по урегулированию конфликта на Украине и договорились о встрече 12 октября в Германии, сообщил Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана президента Зеленского и поручили своим командам провести интенсивные консультации относительно дальнейших шагов", - говорится в сообщении администрации президента США.

В нем отмечается, что 12 октября 2024 года Байден проведет в Германии встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне руководителей.

Как заявили в Белом доме, на этой встрече "лидеры двух стран рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине".

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Джо Байден США Украина
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