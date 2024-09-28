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Джо Байден поддержал действия Израиля против проиранских группировок

При этом он выступил за дипломатическое урегулирование в Газе и Ливане

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поддержал израильский удар, в результате которого в Ливане погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

"Его гибель во время израильского авиаудара - это законная кара за многочисленных людей, погибших по его вине. Речь идет о тысячах мирных американцев, израильтян, ливанцев", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"США поддерживают право Израиля защищаться против "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном группировок", - добавил президент.

При этом он заверил, что "наша итоговая цель - это деэскалация через дипломатию конфликтов в Газе и Ливане". Байден напомнил, что США работают над соглашениями, которые могли бы завершить эти кризисы.

"Настало время заключить эти соглашения, чтобы устранить угрозы Израилю и чтобы ближневосточный регион обрел стабильность", - подытожил Байден.

Джо Байден Иран Ливан Израиль
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