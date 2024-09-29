Баку призвал Ереван устранить препятствия для завершения нормализации отношений

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения за минувший год достигли значительного прогресса в процессе нормализации отношений путем прямых переговоров, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Завершение вооруженного конфликта с Арменией и восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана создали принципиально новую обстановку на Южном Кавказе. Впервые за десятилетия в регионе достигнута стабильность, установлен де-факто мир. Положив конец военной оккупации, именно Азербайджан создал условия для того, чтобы обе стороны в конечном итоге перевернули страницу вражды и вступили в добрососедские отношения", - сказал Байрамов, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, за прошедший год Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в процессе нормализации путем прямых двусторонних переговоров, в частности, в разработке мирного соглашения, делимитации и демаркации государственной границы, выработки комплекса мер по укреплению доверия. "Азербайджан будет продолжать продвигать этот процесс. Наша приверженность и решимость остаются неизменными, чтобы довести этот процесс до его логического завершения", - отметил он.

Глава МИД выделил ряд факторов, выполнение которых ускорит подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

"Для завершения процесса нормализации Армения должна юридически отказаться от территориальных претензий к Азербайджану раз и навсегда путем внесения конституционных поправок. Непоследовательность Армении в отношении осуществления конституционных поправок в сочетании с резким увеличением военного бюджета, приобретением большого количества наступательного вооружения, как от традиционных, так и от новых поставщиков, а также попытками сохранить устаревшие нарративы и структуры, обусловленные конфликтом, срывают процесс нормализации", - подчеркнул он.

Байрамов считает, что установление мира и добрососедских отношений не может быть устойчивым и необратимым, если признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана остается в правовом вакууме, зависит от внутренних правовых или политических сценариев. ""Частичный мир" не является вариантом. (...) В этот критический момент Азербайджан призывает к оперативным шагам для устранения оставшихся препятствий для завершения процесса нормализации", - сказал он.

Глава МИД добавил, что на международное сообщество возлагается обязанность поощрять стороны к установлению подлинного, устойчивого и необратимого мира. "Такой мир должен перевешивать любые дивиденды, которые можно ожидать от манипулирования одной стороной против другой или создания разделительных линий между ними. Практики, которые принесли разрушения в других частях мира, должны прекратить проецироваться на Южный Кавказ путем подпитки реваншизма", - считает Байрамов.