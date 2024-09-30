Кишинев опроверг слухи о возможной продаже земли иностранцам при вступлении в ЕС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан опровергли слухи о том, что при вступлении республики в Евросоюз власти могут разрешить продавать земли иностранцам. Слухи распространялись в соцсетях, лидеры государства выступили с опровержением.

"Интеграция Молдавии в ЕС не представляет никакого риска для наших земель. Земли молдаван останутся у молдаван. Так вели переговоры другие государства, которые хотели этого, когда вступали в ЕС, и мы тоже так поступим", - заявила Санду.

"Мы всегда ведем переговоры, исходя из интересов граждан. Вы лучше всех знаете: частная собственность, право на частную собственность, на владение землей в Европейском союзе священны. Они защищены, никто не приходит конфисковать вашу частную собственность или землю, никто не приходит, чтобы заставить вас ее продать", - заверила она.

Кроме того, она призвала граждан быть бдительными в связи с кампанией по дезинформации, подчеркнув важность того, чтобы "ложь не определяла судьбу Республики Молдова".

Речан также опроверг эти слухи.

"Новая ложь набирает обороты - на этот раз касающаяся наших земель. Наша позиция по свободной продаже сельскохозяйственных земель ясна: Молдавия в процессе переговоров о вступлении добьется того, что отвечает нашим национальным интересам. Мы не подписываем документы вслепую, мы ведем переговоры в интересах страны, - написал он в соцсетях. - И мы будем добиваться того, чтобы наши земли не продавались иностранцам. В ЕС есть множество государств, которые и сейчас имеют ограничения на продажу земли иностранцам. Так же поступим и мы".

Информация о возможной продаже земли иностранцам появилась после манипуляций ряда политиков и СМИ по поводу заявлений посла ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса. На одном из телеканалов он сказал, что "в Европейском союзе существует свободное движение капитала", что "позволяет любому гражданину страны-члена ЕС покупать активы в другой стране".

"При этом мы понимаем, что Молдавия сейчас является бедной страной. Она может запросить переходный период. Но я не поддерживаю это, так как переходный период считается исключением, а исключения, как правило, плохо сказываются на правовой системе", - отметил Мажейкс.