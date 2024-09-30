Поиск

Кишинев опроверг слухи о возможной продаже земли иностранцам при вступлении в ЕС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан опровергли слухи о том, что при вступлении республики в Евросоюз власти могут разрешить продавать земли иностранцам. Слухи распространялись в соцсетях, лидеры государства выступили с опровержением.

"Интеграция Молдавии в ЕС не представляет никакого риска для наших земель. Земли молдаван останутся у молдаван. Так вели переговоры другие государства, которые хотели этого, когда вступали в ЕС, и мы тоже так поступим", - заявила Санду.

"Мы всегда ведем переговоры, исходя из интересов граждан. Вы лучше всех знаете: частная собственность, право на частную собственность, на владение землей в Европейском союзе священны. Они защищены, никто не приходит конфисковать вашу частную собственность или землю, никто не приходит, чтобы заставить вас ее продать", - заверила она.

Кроме того, она призвала граждан быть бдительными в связи с кампанией по дезинформации, подчеркнув важность того, чтобы "ложь не определяла судьбу Республики Молдова".

Речан также опроверг эти слухи.

"Новая ложь набирает обороты - на этот раз касающаяся наших земель. Наша позиция по свободной продаже сельскохозяйственных земель ясна: Молдавия в процессе переговоров о вступлении добьется того, что отвечает нашим национальным интересам. Мы не подписываем документы вслепую, мы ведем переговоры в интересах страны, - написал он в соцсетях. - И мы будем добиваться того, чтобы наши земли не продавались иностранцам. В ЕС есть множество государств, которые и сейчас имеют ограничения на продажу земли иностранцам. Так же поступим и мы".

Информация о возможной продаже земли иностранцам появилась после манипуляций ряда политиков и СМИ по поводу заявлений посла ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса. На одном из телеканалов он сказал, что "в Европейском союзе существует свободное движение капитала", что "позволяет любому гражданину страны-члена ЕС покупать активы в другой стране".

"При этом мы понимаем, что Молдавия сейчас является бедной страной. Она может запросить переходный период. Но я не поддерживаю это, так как переходный период считается исключением, а исключения, как правило, плохо сказываются на правовой системе", - отметил Мажейкс.

Евросоюз Молдавия Майя Санду Дорин Речан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших в США из-за урагана "Хелен" увеличилось до 117 человек

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });