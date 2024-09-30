Мишустин прибыл в Ереван

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Армению, где 1 октября примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание они уделят вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Кроме того, в Ереване Мишустин выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения 4 свобод".