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Мишустин прибыл в Ереван

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Армению, где 1 октября примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание они уделят вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Кроме того, в Ереване Мишустин выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения 4 свобод".

Михаил Мишустин Армения ЕАЭС
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