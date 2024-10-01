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Посол Омана заявил о заинтересованности султаната в привлечении российских инвестиций

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оман заинтересован в привлечении российских инвестиций, ведёт работу над облегчением условий для работы иностранного бизнеса, заявил посол султаната в России Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх.

"Призываю все российские компании рассмотреть Оман в качестве направления для инвестиций. Вне зависимости от того, транснациональная ли это корпорация или малый бизнес, у Омана есть, что вам предложить", - сказал Аль Тувайх на проходящей в Торгово-промышленной палате РФ конференции "Перспективы и особенности ведения бизнеса в Султанате Оман".

Он отметил, что правительство Омана реализовало ряд политических и экономических мер для привлечения иностранных инвестиций, включая налоговые льготы, репатриацию капитала и упрощение бюрократических процедур.

"Эти меры позволили создать привлекательную экономическую среду, готовую к инвестициям", - добавил посол.

Аль-Тувайх подчеркнул, что стратегическое географическое положение страны, а также развития логистика делает ее потенциальным хабом для компаний, желающих расширить свои операции в регионе и за его пределами.

В свою очередь, директор департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки минпромторга России Сергей Носов отметил на конференции, что "интерес российского бизнеса к государствам Залива в последние годы устойчиво растет, в первую очередь в рамках переориентации внешнеэкономической деятельности".

"Наши усилия сосредоточены на достижении приоритетной цели - обеспечении технологического лидерства и суверенитета, но мы прекрасно понимаем, что добиться этого самостоятельно невозможно, требуется тесное международное сотрудничество с надёжными партнёрами, к числу которых мы безусловно относим Оман", - сказал Носов.

По его словам, спектр направлений для кооперации двух стран "обширный", в первую очередь Россия ориентируется на приоритеты, зафиксированные в стратегии развития Султаната Оман, в том числе в сферах фармацевтики, возобновляемой энергетики, цифровых технологий.

"В последние годы регион Ближнего Востока и Северной Африки представляет все больший интерес для российских компаний с точки зрения производственных и логистических мощностей. Специальные экономические зоны Омана в настоящий развиваются и могут стать привлекательными площадками для кооперации", - добавил представитель Минпромторга.

Председатель Российско-оманского делового совета Алексей Рубцов, со своей стороны, заявил, что подобные встречи представителей Россия и Омана дают существенный импульс к развитию двустороннего сотрудничества.

"Растет товарооборот между нашими странами, он растет на десятки процентов по различным видам оборудования. Растет импорт из Омана в Россию, который за последний год увеличился в 6,5 раз", - сказал Рубцов.

Оман Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх Сергей Носов Алексей Рубцов Минпромторг
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