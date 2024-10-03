Площадь пожара в театре в Хабаровске увеличилась до 4 тыс. кв. м

Обрушились фасад и наружная стена

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой музыкальный театр горит на площади 4 тыс. кв. м, обрушились фасад и наружная стена, сообщило МЧС России в четверг.

"Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тыс. квадратов. Обрушился фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв 4 баллонов с газом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, горят обшивка и кровля. Также сообщалось об обрушении кровли над фойе. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники, применяется высотная техника. Движение транспорта рядом с театром перекрыто.

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию в 2026 году.