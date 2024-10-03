Поиск

Площадь пожара в театре в Хабаровске увеличилась до 4 тыс. кв. м

Обрушились фасад и наружная стена

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой музыкальный театр горит на площади 4 тыс. кв. м, обрушились фасад и наружная стена, сообщило МЧС России в четверг.

"Площадь пожара в Хабаровске увеличилась до 4 тыс. квадратов. Обрушился фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв 4 баллонов с газом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, горят обшивка и кровля. Также сообщалось об обрушении кровли над фойе. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники, применяется высотная техника. Движение транспорта рядом с театром перекрыто.

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию в 2026 году.

МЧС России Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Ирак, Казахстан и РФ заявили, что в сентябре вышли на соответствие своим квотам в ОПЕК+

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });