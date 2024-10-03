Жертвами тайфуна на Тайване стали два человека, более 120 пострадали

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще 123 получили травмы, когда на Тайвань обрушился тайфун "Кратон", сообщает в четверг Associated Press (АР).

Еще двое числятся пропавшими без вести.

Ранее в четверг "Кратон" достиг города Гаосюн на юго-западе Тайваня, он принес в регион проливные дожди. Скорость порывов ветра достигала 126 км/ч.

Власти призвали жителей оставаться дома из-за угрозы ливней, сильных ветров и штормовых волн. Тысячи человек пришлось эвакуировать из районов, подверженных оползням и селям, информирует AP.

Из-за тайфуна на острове пришлось отменить все внутренние авиарейсы.

Согласно прогнозам метеорологов, "Кратон" продолжит движение в северном направлении и к пятнице может преобразоваться в тропическую депрессию, после чего достигнет Тайбэя - главного города Тайваня.

В понедельник удар "Кратона" пришелся на Филиппины, где погибли четыре человека.