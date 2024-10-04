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Подавленный дрон ВСУ упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о подавленных средствами РЭБ украинских беспилотниках в Аннинском районе, один из них упал на территорию нефтебазы.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Гусев.

Воронежская область нефтебаза беспилотники ВСУ
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