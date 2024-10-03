Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 200

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 200. Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ранее поступали данные о 117 жертвах.

Спасатели не исключают, что число жертв может увеличиться, так как многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Стихия затронула, главным образом, шесть штатов: Северная Каролина, Джорджия, Южная Каролина, Флорида, Теннесси, Вирджиния.

По состоянию на утро четверга, в США без света оставались около 1 млн человек. Большинство из них – в Южной и Северной Каролине.

Ураган сильно повредил линии электропередач и связанную с ними инфраструктуру. Сотни дорог в разных штатах остаются закрытыми, что затрудняет доступ спасателей и доставку помощи пострадавшим районам.

"Хелен", будучи ураганом четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, достиг региона Биг Бенд на севере Флориды 19 сентября около 23:10 по местному времени (06:10 пятницы по Москве). Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч.

По данным Национального центра США по борьбе с ураганами, впоследствии "Хелен" растерял силу и преобразовался в тропический шторм, а затем ослаб еще больше - до уровня тропической депрессии.