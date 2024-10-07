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В Таиланде опровергли информацию о необходимости финансовых гарантий у туристов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Туристическая ассоциация Пхукета опровергла слухи о том, что туристов могут обязать иметь остаток на счетах около 900 тыс. рублей для посещения Таиланда, сообщается в заявлении авиакомпаниям и туроператорам, которое есть в распоряжении "Интерфакса".

"Мы обратились в соответствующие органы, чтобы проверить точность информации о необходимости выписок с банковских счетов для туристов. Губернатор Пхукета Софон Суваннарат и иммиграционное бюро сообщили, что на данный момент не существует планов или намерений требовать с туристов предъявлять банковские выписки при посещении страны. Соответственно, информация об этом является ложной", - говорится в тексте документа.

Ранее газета The Phuket News написала, что губернатор Пхукета предложил ввести требование о наличии на счету путешественника порядка 900 тыс. рублей, чтобы ограничить поток путешественников с небольшими тратами и привлечь более обеспеченных туристов.

Пхукет Таиланд
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